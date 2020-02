Joshua Kings Bournemouth over streken da Pepe Reina tabbet seg ut

sport

En skadd Joshua King var nok en gang ute av troppen til Bournemouth. Men fra tribunen kunne han se hjemmelaget ta en livsviktig 2-1-seier og med det ta steget opp over streken.

Hans danske lagkamerat Phillip Billing satte standarden da han banket ballen ned i det høyre hjørnet, bak en sjanseløs Pepe Reina i Aston Villa-buret. Spanjolen var tilbake mellom stengene til tross for at Ørjan Nyland ble kåret til banens beste mot Leicester i midtuka og var en sterk bidragsyter til at Villa skal spille cupfinale mot Manchester City i mars.

Ett minutt før pause fyrte Harry Wilson av et hardt skudd som Reina ga en farlig retur på. Midt foran mål dukket midtstopper Nathan Aké opp og satte inn 2-0 i det åpne målet.

I 2. omgang ble det et voldsomt press mot vertenes bur etter at Jefferson Lerma mottok sitt annet gule kort i det 51. minutt. Kortet kom som følge av at han hadde felt Villas stjernespiller Jack Grealish en rekke ganger.

Reduseringen kom like etter da Mbwana Samatta headet inn sitt første mål for Aston Villa, men nærmere kom ikke gjestene. Tabben til Pepe Reina på 2-0-målet skulle vise seg å bli avgjørende.

Slo tilbake tre ganger

Den svært viktige kampen mellom West Ham og Brighton ble en målfest som endte 3-3 etter at hjemmelaget to ganger hadde ledet med to måls margin.

Det var gjestene som hadde ballen mest, men David Moyes' mannskap fant veien til nettmaskene først. Først slo Robert Snodgrass et presist frispark til Issa Diop som skled inn 1-0, før han selv banket inn 2-0.

Men hjemmelaget gjorde det vanskelig for seg selv da de inviterte gjestene inn i kampen like etter pause. Keeper Lukasz Fabianski bokset ballen i hodet til Angelo Ogbonna og i mål, to minutter inn i omgangen. Etter Snodgrass' 3-1-mål utnyttet Pascal Gross et håpløst tilbakespill fra Ogbonna, før Glenn Murray fikk stå alene inne i feltet og sette inn utligningen til 3-3.

Dermed er fortsatt West Ham under streken med sine 24 poeng, mens Brighton er å finne to poeng foran på tabellen.

Watford fortsatt i trøbbel

Nigel Pearson har fått sving på Watford, men til tross for en tidlig ledelse endte bunnlaget opp med å tape 2-3 hjemme mot Everton.

De gulkledde ledet 2-0 i det 42. minutt etter scoringer av Adam Masina og Roberto Pereyra, men på overtid av 1. omgang kriget midtstopper Yerry Mina inn to mål for gjestene. I 2. omgang sto kampen og vippet, men til slutt ble hurtigtoget Theo Walcott matchvinner da Everton kontret inn seiersmålet.

Watford er med det fortsatt på 19.-plass med sine 23 poeng. Everton klatret med seieren oppover på tabellen og har nå 33 poeng.

Bunnlaget Norwich med Alexander Tettey på midtbanen spilte 0-0 hjemme mot Newcastle i en kamp der toppscoreren Teemu Pukki misbrukte et par store muligheter. Laget ligger helt sist med fattige 18 poeng.

(©NTB)