Kilde med 2.-plass i Garmisch-Partenkirchen-utforen, Dressen vant

Hjemmehåpet Thomas Dressen var første utfor. Han satte standarden med tiden 1.39,31 ned den 2920 meter lange Kandahar-løypa. Det skulle vise seg å holde til seier.

Aleksander Aamodt Kilde har et spesielt forhold til Kandahar-løypa. Det var her han slo igjennom og tok sin første verdenscupseier i 2016, den gang på et sent startnummer. Kilde var sjuendemann utfor, men mannen fra Lommedalen tapte en del på toppen etter noen småfeil.

Det dro på ytterligere noe tid ned mot den tredje passeringen, men Kilde hadde derimot en forrykende avslutning og tok inn mye i målhenget. I mål skilte det 16/100 sekund.

Den franske veteranen Johan Clarey matchet Dressens tider underveis, men endte fattige 1/100 sekund bak Kilde. Han ble nummer tre.

Kjetil Jansrud hang bedre med på toppen enn Kilde, men han hadde en stor feil midtveis hvor han fikk en kraftig rotasjon og hadde nesten full stopp. Han tapte mye fart og var plutselig langt bak.

Gudbrandsdølen fikk opp farten igjen, men i den siste delen gikk det ikke fort nok og han endte 0,49 sekunder bak. Jansrud ble nummer åtte.

