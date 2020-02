Debutanten scoret da Tottenham slo serietoeren

sport

Lenge dominerte Pep Guardiolas menn bortekampen, men kampen endret karakter etter at venstreback Oleksander Zintsjenko pådro seg sitt annet gule kort og ble utvist da han på ulovlig vis stoppet en Tottenham-kontring etter en time.

Bare tre minutter senere fikk hjemmelaget sitt gjennombrudd. Etter et kort hjørnespark kom Tottenham til flere innlegg. Lucas Moura plukket opp en klarering og fant nyinnkjøpte Bergwijn. Den tidligere PSV Eindhoven-spilleren dempet ballen på brystet, og før den rørte gresset slo han til på volley med et skudd som føk inn i hjørnet.

Gjestene som lenge hadde hatt kampen i sin hule hånd slet med å svare, og i det 71. minutt kom et nytt sjokk da Son Heung-min doblet ledelsen etter flere Tottenham-gjenvinninger høyt på banen og et flott framspill fra Tanguy Ndombele. Sørkoreaneren slo til fra 16-meterstreken, og via en City-skotupp forsvant ballen inn i hjørnet igjen.

– Jeg er glad på guttas vegne. Vi var litt heldige i et par situasjoner, men veldig uheldige da (Raheem) Sterling ikke ble utvist tidlig i kampen. Det var et klart rødt kort, og kampen ville utviklet seg helt annerledes om det hadde blitt 11 mot 10 allerede da, sa Tottenham-manager José Mourinho.

VAR-drama

Manchester City dominerte kampen i første omgang, men kom ikke nærmere enn et Sergio Agüera-skudd som ble slått i stolpen og ut. Mesteparten av dramatikken inntraff noen minutter før pause, med to VAR-avgjørelser hvorav den siste var høyst tvilsom og i Citys disfavør.

Dommeren vinket spillet videre etter at Serge Aurier taklet Sergio Agüero i feltet. Forsvarsspilleren var på ballen, men i VAR-rommet konkluderte man med at han også tok beinet til argentineren, og Manchester City fikk straffespark i det 39. minutt.

Ilkay Gündogan tok det, men skjøt ikke bedre enn at Hugo Lloris kastet seg til venstre og reddet.

– Det var guds vilje, for det var ikke straffe, sa Mourinho.

Raheem Sterling jaget returen og nådde ballen før den franske målvakten, som i stedet for ballen traff skoen til City-spilleren. Det virket som en klarere straffe enn den City nettopp var blitt tildelt, men denne gang sa VAR-dommerne nei.

Håndgemeng

Da var det allerede fullt håndgemeng i Tottenham-målgården. Lloris raste mot Sterling og beskyldte ham for filming, og flere spillere måtte holdes tilbake for at det ikke skulle koke over. Zintsjenko var blant dem som fikk se det gule kortet.

Det skulle bli kostbart, for ukraineren ble sendt av banen da han etter pause skuldertaklet Harry Winks, som var i ferd med å dra opp en lovende kontring etter at en Manchester City-corner ble klarert.

Flere enn Mourinho mente at Manchester City burde vært redusert til ti mann allerede etter et snaut kvarter, da Sterling slapp unna med gult etter en skrekktakling mot Dele Alli. Også den situasjonen var gjenstand for VAR-sjekk, og det kan argumenteres for at VAR-dommerne ikke var på høyden søndag.

Manchester City-tapet betyr at Liverpool går inn i vinterpausen med 22 poengs ledelse på tabelltopp, den største ledelse noe lag har hatt i engelsk toppdivisjon. Det er bare et tidsspørsmål når Jürgen Klopps menn kan feire klubbens første Premier League-tittel.

Manchester City er på sin side bare to poeng foran Leicester, mens Tottenham passerte både Wolverhampton, Manchester United og Sheffield United og er fire poeng bak fjerdeplasserte Chelsea.

(©NTB)