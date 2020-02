sport

Det er ventet at den norske stjerneangriperen er ute i over et halvt år. Hun røk korsbåndet i det høyre kneet på trening for en drøy uke siden.

– Det positive er at avrivingen er veldig fin, og det er ikke skade på noe annet i kneet, som brusk og menisk, sier moren Gerd Stolsmo til NRK.

Hun dro mandag til Lyon for å støtte datteren.

– Det er viktig å få unna operasjonen og se framover. Det er det første steget på veien videre, sier hun.

