Dortmund-treneren om «hypen» rundt Haaland: Han er viktig for oss

På spørsmålet om det er blitt for mye oppmerksomhet rundt Haaland i de siste ukene, svarte Lucien Favre svært så avslappet.

– Vi må bare jobbe på videre. Han tilfører oss noe nytt bare gjennom kroppsspråket og hvordan han opptrer på trening, sa Favre.

Dortmund møter Werder Bremen borte i åttedelsfinalen i den tyske cupen tirsdag, og med Haalands kruttsterke åpning i Bundesliga ble det naturlig nok litt prat om den 19 år gamle nordmannen i løpet av det lille kvarteret som pressekonferansen varte.

Borussia Dortmund har scoret fem ganger i hver av de tre siste kampene i serien, og sju av målene er kommet av Haaland. Ingen har klart den bedriften tidligere. Nordmannens målteft er blitt en snakkis ikke bare i Tyskland, men i hele Europa.

– Det føles deilig, og det aller viktigste er at vi har vunnet kampene. Vi har blomstret med Haaland på laget, men vi må huske at han også er bare 19 år og at han bli bedre på det meste. Men vi er veldig fornøyd med ham, sa Favre.

Erling Braut Haaland har scoret sju mål på tre kamper i Bundesliga siden debuten i januar. Det gir et snitt på ett mål per 19. minutt spilt. Sist lørdag ble det to scoringer da Union Berlin ble slått 5-0 på Signal Iduna Park.

Haaland har scoret 35 mål på totalt 25 kamper så langt denne sesongen. Åtte av dem er kommet i mesterligaen.

Tirsdagens motstander Werder Bremen er identisk med klubben som slo ut Borussia Dortmund fra cupen sist sesong. Det skjedde til og med i Bremen.

