Svensk OL-håp avla positiv dopingprøve: – Livet kjennes ødelagt

Det svenske bryteforbundet bekrefter den positive prøven til avisen Dagens Nyheter.

– Det er fortsatt uklarheter, og det er bare A-prøven som er analysert, presiserer forbundets pressesjef Zakarias Tallroth til avisen.

Hovedpersonen selv er langt nede.

– Dette er de verste dagene i livet mitt. Det føles som om hele livet er ødelagt, sier Fransson til Dagens Nyheter.

Anabolt steroid

Ifølge avisen skal 32-åringens dopingprøve ha vist spor av det anabole steroidet metyltestosteron. Fransson selv avviser å bevisst ha tatt ulovlige midler.

– Min tanke er at noen som har vært i lokalet når jeg har trent har gjort dette mot meg. Det er det eneste jeg kan tenke meg. Jeg forstår ikke hvordan jeg skal ha fått det i munnen min ellers, sier hun.

Nå venter man på at B-prøven også skal bli analysert.

Peter Reinebo, leder for Sveriges olympiske komité, uttalte seg også i saken mandag.

– Jeg føler virkelig med Jenny som person. Hun er et vurderingssterkt individ og har alltid stilt opp for å gi tilbake til idretten, for å spre de olympiske verdiene til barna og unge, sier han i en uttalelse på komiteens nettsider.

– Jeg både håper og tror at hun har fått i seg det forbudte middelet ved en feil, tilføyer Reinebo.

Tatt ut til OL

Han er samtidig tydelig på at dersom B-prøven også er positiv, vil ikke Jansson kunne representere Sverige under OL i Tokyo.

Fransson er allerede tatt ut til sommerlekene i Japan. Veteranen tok OL-bronse under OL i Rio i 2016, og i fjor høst ble det sølv under VM i Kasakhstan.

I neste uke skulle hun ha representert Sverige under EM i Roma.

