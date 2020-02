Zlatan besøkte Hammarby for første gang

sport

På Instagram har nemlig Hammarbys venstreback Jean Carlos De Brito lagt ut et bilde der Ibrahimovic poserer sammen med nyervervelsen Paulinho.

– Han har vært her for å treffe oss og bli bedre kjent med oss. Det var målet med besøket. Han har ikke vært her tidligere, så han ville komme ned og treffe oss, se hvordan det ser ut her og gjøre seg kjent, sier Hammarby-sjef Richard von Yxkull til Fotbollskanalen.

Ibrahimovic fikk møte spillerne og også nesten hele organisasjonen. Mange var nysgjerrige på klubbens nye eier.

Hammarby er samtidig forsiktig med å røpe detaljer rundt i hvilken grad stjernespissen vil involvere seg i klubbdriften.

– Jeg vet ikke hvor mye han kan, vil og har mulighet til å hjelpe til. Men det er klart han er veldig positiv til samarbeidet, sier Yxkull.

Ibrahimovic spilte ikke for Milan søndag. Han ble rapportert å være syk.

Det var i november i fjor det ble kjent at det svenske fotballikonet hadde kjøpt 40 prosent av aksjene i Hammarby. Det skapte voldsomme reaksjoner i fotballmiljøet i hjembyen Malmö.

Statuen av Ibrahimovic har siden blitt vandalisert en rekke ganger.

(©NTB)