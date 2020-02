Barcelona-stjernen Dembélé trolig ute for sesongen

sport

Den spanske fotballklubben melder at undersøkelser gjennomført tirsdag påviste en alvorlig strekkskade og at klubbens medisinske apparat skal avgjøre hvilke tiltak som er nødvendige. Ifølge spanske medier må han ganske sikkert under kniven.

Den franske spissen avbrøt mandagens trening og klaget over smerter på baksiden av låret. Først opplyste klubben at det bare dreide seg om overbelastning, men skaden viste seg å være langt mer alvorlig.

Dembélé var på vei tilbake etter en hamstringskade som har satt ham utenfor siden november. Han var nylig i full trening igjen og så fram til et snarlig comeback.

22-åringen har vært plaget av flere muskelskader siden han kom til klubben i 2017.

For Barcelona ville Dembélés friskmelding vært kjærkommen ettersom Luis Suárez allerede er ute med langtidsskade og ventes tilbake på banen først i slutten av sesongen.

Barcelona hentet ingen offensive forsterkninger i siste overgangsvindu. Klubben signerte Francisco Trincão fra portugisiske Braga for 31 millioner euro, men 20-åringen slutter seg til Barcelona først etter denne sesongen.

Barcelona er på 2.-plass i spansk 1. divisjon tre poeng bak erkerivalen Real Madrid.

(©NTB)