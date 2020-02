«Mål-Pål» scoret for tredje kamp på rad

sport

Med fire mål på tre treningskamper den siste tiden går Kirkevold til andre halvdel av superligasesongen i solid form. Det kan Hobro, som trolig må kjempe for å unngå nedrykk, trenge.

Torsdag scoret Kirkevold et av målene da Hobro slo den danske 1. divisjonsklubben Fredericia 2-0 i den nest siste treningskampen før superligaen gjenopptas.

Hobro var våkent framme på et innlegg og satte ballen kontrollert i mål. Kampen ble spilt i tyrkiske Belek.

Nylig scoret den tidligere Sandefjord- og Sarpsborg 08-spissen to mål i 4-2-seieren over superligakollega Horsens, og i en treningskamp mot Strømsgodset (2-5-tap) ble det ytterligere én scoring.

Like effektiv var ikke nordmannen før jul. Da ble det totalt fem scoringer på Kirkevold for et Hobro-mannskap som periodevis slet tungt.

Jylland-klubben har kun to klubber bak seg på tabellen foran vårsesongen. Der deles tabellen etter at ytterligere seks serierunder er spilt. Hobro ligger an til å måtte kjempe for å berge plassen.

