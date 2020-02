Premier League-rettighetene: Nent Group danket ut TV 2 i budkrigen

sport

TV 2 har hatt de norske Premier League-rettighetene siden 2010 og har dem fortsatt ut 2021/22-sesongen. Deretter overtar Nent, som også har de samme rettighetene i Danmark, Sverige og Finland. Det ble klart torsdag.

Det var Kampanje som omtalte dette først.

– Jeg overveldet over denne nye og utvidede avtalen og kan nok en gang bekrefte Nent Groups som ledende i det nordiske markedet. Premier League-fotball er en hjørnestein i vår sportssatsing, og med Norge i tillegg til rettighetene i Sverige, Danmark og Finland gir det oss et fundament for ytterligere utvikling for denne fantastiske idretten. Vi har satt rekord i å levere en verdensklassedekning av Premier League til en stor og delegert fanskare i Norden. Våre sportsmedarbeidere er klare for å ta dette til et nytt nivå for mange år framover, sier Anders Jensen, direktør i Nent Group.

Det er ikke kjent hva TV-giganten betaler for rettighetene de seks sesongene som PL-vert. Tidligere har DN skrevet at TV 2 i 2015 betalte 1,8 milliarder kroner for tre sesonger med engelsk fotball.

Prisen har trolig økt betydelig siden den gang.

Premier League genererer cirka 35 milliarder kroner i inntekter til ligaen per år fra TV-rettigheter på verdensbasis. Det anslo PL-sjefen Richard Masters i mai.

TV 2-sjef Olav T. Sandes er skuffet over å miste flaggskipet Premier League til konkurrenten Nent.

– Selvfølgelig skulle vi gjerne forlenget denne rettigheten, for etter ti år har Premier League en helt spesiell posisjon i TV 2. Vi gikk veldig langt, men alt har en grense. Vi har i TV 2 mange andre satsinger som vi også har et ansvar for å ivareta. I dag er vi skuffet, sier han til egen kanal.

(©NTB)