Maren Lundby ble nok en gang slått av Chiara Hölzl

Dermed økte Hölzl avstanden fra fem til 25 poeng i verdenscupsammendraget før søndagens renn.

Lundby lå bare 1,1 poeng bak østerrikeren etter å ha landet på 85,5 meter i vanskelige forhold i 1.-omgangen. I finaleomgangen strakk østlendingen seg til 88 meter, men Hölzl sikret seieren med et hopp på 91 meter.

– Hölzl er god, samtidig som jeg ikke helt gjør jobben selv. Posisjonen er ikke helt bra, så jeg blir litt sen, sa Lundby til TV 2 etter rennet.

– Det er kjedelig å ikke få ut gode hopp i konkurranse, men det er nærme, så det er bare å jobbe videre.

Østerrikske Eva Pinkelnig ble nummer tre etter to hopp på 86,5 meter.

Anna Odine Strøm fikk til to gode hopp på 81 og 84 meter. Med 216 poeng endte hun på 13.-plass. Finnmarkingen har to pallplasser fra forrige sesong, men har slitt mer denne sesongen. 9.-plassen i Zao er så langt sesongbeste for 21-åringen.

Silje Opseth endte som nummer 16 i Østerrike. Hopp på 80 og 82 meter resulterte i 213,5 poeng.

Verdenscupdebutant Thea Minyan Bjørseth endte på 36.-plass. I sitt eneste hopp landet 16-åringen fra Lensbygda på 75 meter.

