Hovland videre, Ventura ute av PGA-turnering i California

De norske golfproffene gikk gode, men langt fra feilfrie runder, og særlig Ventura hadde nok håpet å klare cuten før søndagens runde.

Viktor Hovland ligger på en foreløpig 14. plass totalt før alle er ferdige lørdag, mens Kristoffer Ventura ligger på 93. plass, og han vil ikke klare cuten før søndagens runde. For å gjøre det må man ha minst tre under par totalt, og han ligger på par. Hovland har sju under par totalt.

Canadiske Nick Taylor leder turneringen 17 slag under par.

Hovland åpnet med banens siste ni hull lørdag og fikk bogeys på hull elleve og 14 og en birdie på hull tolv. Så tok spillet seg opp da han tilsynelatende fant flyten med birdies på hull to, tre og fire. En bogey avbrøt flyten på hull fem, før han igjen fikk en birdie på hull seks. Deretter avsluttet han de siste hullene på par. Med en runde på 70 slag, to under par, avanserte han ti plasser opp fra 24.-plassen etter fredagens runde.

Med seks birdies og tre bogeys endte Kristoffer Ventura med 68 slag, tre under par, og gjorde et formidabelt hopp på resultatlista, men altså ikke nok til å klare cuten.

