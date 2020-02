Manchester Citys kamp mot West Ham utsatt grunnet storm

sport

Kampen mellom Manchester City og West Ham som skulle starte klokken 17.30 søndag har blitt utsatt, melder Manchester City på Twitter.

– På grunn av ekstremt og eskalerende vær og med tanke på sikkerheten til supportere og personale, har dagens Premier League-kamp mot West Ham blitt avlyst, står det i Twittermeldingen.

Også West Ham bekrefter utsettelsen på sin hjemmeside.

– West Ham United kan bekrefte at dagens Premier League-kamp mot Manchester City har blitt utsatt grunnet sikkerhetsårsaker forårsaket av ekstreme værforhold, står det i pressemeldingen.

Mer informasjon om når kampen spilles skal også bli annonsert etter hvert.

Norsk duell flyttet til torsdag

Stormen Ciara har skapt flere utsettelser og allerede lørdag ble det bestemt at alle søndagskampene i den nederlandske æresdivisjonen og i den belgiske toppserien ikke vil spilles som planlagt.

Det setter en stopper for kampene til flere norske profiler, deriblant duellen i Belgia mellom Simen Juklerøds Royal Antwerpen og Genk med Kristian Thorstvedt og Mats Møller Dæhli.

Den kampen har allerede fått fastsatt ny kampdato.

– Den utsatte kampen mellom Antwerpen og KRC Genk, utsatt av stormen som nærmer seg, har blitt flyttet til torsdag kveld 13. februar klokken 20.30, står det i en pressemelding på Genks hjemmeside.

Kampen til Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø for AZ mot Feyenoord blir heller ikke spilt med det første.

– Seriekampen mellom AZ og Feyenoord vil ikke finne sted på søndag på grunn av den forventede stormen «Ciara», meldte AZ på sin hjemmeside lørdag.

Bundesliga-kamp også utsatt

Søndag formiddag ble det også klart at Bundesliga-kampen mellom Borussia Mönchengladbach og FC Köln også hadde blitt utsatt. Det var ventet over 50,000 tilskuere til kampen, men ingen av lagene kunne garantere at fansen kunne komme seg trygt hjem.

Byen Mönchengladbach ligger langt vest i Tyskland, nær grensen til både Belgia og Nederland.

Toppkampen i 1. Bundesliga mellom Bayern München og RB Leipzig på Bayerns hjemmebane sørøst i Tyskland forventes å bli spilt som planlagt.

(©NTB)