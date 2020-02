Kulizjnikov satte verdensrekord på 1000 meter, Lorentzen på femte

sport

Den 25-årige russeren fulgte dermed opp seieren på 500 meter lørdag, da han noterte 33,73 og var bare 12 hundredeler fra sin egen verdensrekord. Lørdag senket han rekorden til nederlandske Kjeld Nuis med nesten et halvt sekund. Den gamle rekorden var 1.06,18.

Nuis gikk inn til sølv med 1.06,73, mens det ble bronse til hans landsmann Thomas Krol. Han var to hundredeler bak Nuis, men ett foran canadiske Laurent Dubreuil.

Det skilte altså over sekundet mellom gull og sølv, men bare tre hundredeler mellom sølv og .4.-plass.

Åpningen ødela

Håvard Holmefjord Lorentzen fikk det heller ikke lørdag helt til å stemme, selv om han forbedret sin plassering kraftig fra 15.-plassen på 500 meter. Med 1.07,00 endte han på 5.-plass. Fram til bronsen var det et kvart sekund.

– Åpningen ødela for meg. 16,70 er for svakt. Jeg var to tideler bedre forrige uke. Hadde jeg kommet litt bedre ut så tror jeg at siste runde også ville blitt bedre, og da burde det vært godt nok til 2.-plass iallfall. Han russeren er det ikke så mye å gjøre med, sa Lorentzen til Viasat.

Akkurat som i VM skiskyting lørdag gikk gullet til en russer som tidligere har vært utestengt for doping.

Bismak

– Det er for all del imponerende det han gjør, men det er alltid med litt bismak ut fra det han har vært borti tidligere, sa Lorentzen til Viasat.

– Jeg skulle helst sett at det var noen med rent rulleblad som gjorde det, og vi vet jo at man nyter godt av å ha gjort sånne ting i all framtid, men det er ikke min oppgave å utestenge noen.

Odin By Farstad gikk i første par inn til 1.08,60, som holdt til 23.-plass av de 24 deltakerne.

– Jeg føler at jeg traff ganske bra. Jeg vant paret, og det er positivt i min første individuelle start i et VM, sa Farstad til Viasat. Trøbbel med tidtakersystemet gjorde at han måtte vente lenge på sin offisielle tid, men han senket iallfall sin personlige rekord med tre hundredeler.

