Lorentzen langt bak på 500 meter i skøyte-VM

– Jeg er litt skuffet, jeg hadde håpet på mer enn dette, jeg fikk ikke ut det jeg er god for. Men det skulle jo litt til at det skulle bli et mirakel ut fra hvordan det har gått så langt i sesongen, sa Lorentzen til Viasat 4 etter løpet.

Lorentzen gikk i par med verdensrekordholder Pavel Kulizjnikov, som ble verdensmester med tiden 33,72, etter å ha gått en meget sterk siste ytre på rekordisen i Salt Lake City. Lorentzen fikk tiden 34,53.

Lorentzen, som er regjerende olympisk mester på distansen, fikk ytre bane mot russeren på den meget raske isen i Salt Lake City. Han klarte aldri å holde følge med russeren.

Lorentzen håper på bedring på lørdagens 1000 meter.

– Jeg håper å kunne gå ned mot norsk rekord, sa Fana-løperen.

