Klæbo fikk lov å ta bilen til Trondheim for legesjekk

– Johannes Høsflot Klæbo må gjennomføre en legesjekk for bruddet ved fingeren. Sjekken må foretas hos en lege i Trondheim. Ettersom reglene for Ski Tour sier at ingen av utøverne skal reise med noe annet enn tog, har juryen i dette ene tilfellet gitt Johannes tillatelse til å kjøre med bil til Trondheim og tilbake til Åre. Etter konsultasjonen vil juryen vurdere rapporten fra det medisinske apparatet i Trondheim, heter det i en pressemelding fra FIS søndag.

Klæbo har ikke hatt noen heldig åpning av skitouren. Etter to etapper er han hele 2.15 minutter bak ledende Pål Golberg. Tirsdag er det sprint på programmet i Åre.

