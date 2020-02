Olsbu Røiseland tapte gullduell mot Wierer, men jublet for sin tredje strake VM-medalje

sport

– Medalje i VM kan man ikke være lei seg for, så jeg er veldig fornøyd. Det har vært en start man bare kan drømme om, sa Olsbu Røiseland til NTB rett etter løpet.

Hun gikk ut i tet på søndagens jaktstart i skiskytter-VM, men gjorde det spennende allerede på første skyting. Et bomskudd der gjorde at hun måtte gå strafferunde, og amerikanske Susan Dunklee overtok ledelsen.

Senere skulle det meste dreie seg om Olsbu Røiseland og hjemmefavoritten Dorothea Wierer, som er født bare noen kilometer unna skiskytterstadion i Anterselva.

Wierer hadde gått ut 39 sekunder bak Olsbu Røiseland på sjuende plass, men to feilfrie liggendeskytinger sendte henne opp i teten. Italieneren hadde fem sekunders forsprang til den norske sprintverdensmesteren.

Ut fra tredje skyting gikk Olsbu Røiseland ut like foran Wierer, og det lå an til en ren gullduell på siste skyting.

Spenning

Der ble Olsbu Røiseland litt fintet ut av at Wierer løsnet det første skuddet og bommet. Da strømmet tankene på, og frolendingen ble for ivrig. Hun bommet to ganger, Wierer traff på resten, og dermed var spenningen om gullet over.

– Jeg prøvde å være like offensiv på siste skyting. Men hun tok førsteskuddet og bommet, og det var litt dumt. For da tenkte jeg «nå kan jeg skyte fem treff og vinne her». Det ble feil tankegang. Det er så lite så skal til. Men jeg er skikkelig fornøyd med at det holdt til bronse.

Olsbu Røiseland måtte legge ut på siste runde med den langrennssterke tyskeren og tittelforsvareren Denise Herrmann i ryggen. Herrmann ville ikke fram og dra, men snek seg forbi en halv kilometer før mål. Da var Olsbu Røiseland sjanseløs.

– Hun fikk ligge bak meg å cruise. I etterpåklokskapens lys kan jeg vel kanskje si at jeg burde ha forsøkt å la henne dra, men jeg hørte også at Hanna Öberg nærmet seg oss. Og jeg ville ikke ha noe lureløp og risikere å havne på 4.-plass, forklarte 29-åringen.

I mål var Wierer 9,5 sekunder foran Herrmann, mens Olsbu Røiseland fulgte ytterligere 4,3 sekunder bak. Tidligere i VM har Froland-løperen vunnet gull på både blandet stafett og sprint.

Solid avansement

Ingrid Tandrevold og Tiril Eckhoff startet som nummer 57 og 59 av de 60 startende på jaktstarten. Begge avanserte etter feilfri liggende skyting. Tandrevold med bare én strafferunde avanserte til 14.-plass.

– Det var et veldig bra løp isolert sett. Jeg gjorde det beste ut av situasjonen. Ikke spesielt kult å stå igjen på startstreken når alle andre er langt ute i løypa, men det kunne jeg ikke gjøre noe med, sa Tandrevold til NTB.

Eckhoff med tre runder etter første stående skyting ble nummer 20.

– Jeg er ganske fornøyd. Jeg tok jo inn et halvt minutt på teten. Det er jo ikke en selvfølge, så jeg får ta med meg det. Jeg synes det er kjempeimponerende det Marte gjorde, men enda mer imponerende det Dorothea gjorde, sa Eckhoff.

Tungt for Lie

Den siste norske løperen på start, Lotte Lie (startnummer 60) som konkurrerer for Belgia, ble tatt igjen med én runde etter å ha bommet i alt tre ganger på tre skytinger.

– Dette var veldig tungt. Jeg var ferdig etter 100 meter, og det ble et sliteløp. Jeg er selvsagt skuffet over at jeg ikke klare å fullføre, men sånn er det. Det er vanvittig høyt nivå her, og da går det ikke når jeg ikke har dagen, sa Lie til NTB.

