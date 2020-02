Sørloth fikk nedsatt karantene og scoret da Trabzonspor vant toppoppgjør

sport

Målet kom allerede etter fire minutter. Foran mål var Sørloth sikker fra sju meter etter å ha løpt seg fri i feltet. Den målgivende pasningen kom fra Badou Ndiaye, som Sørloth spilte sammen med i Bodø/Glimt i 2015.

Forrige helg ble Sørloth utvist for å ha dyttet en motspiller i ansiktet på tampen av 2-0- seieren over Genclerbirligi. Nordmannen ble ilagt to kampers karantene, men klubben anket saken og fikk straffen redusert til én kamp.

Dermed kunne Sørloth i stedet score og bidra til en svært viktig seier mot Sivasspor etter å ha stått over torsdagens cupkamp mot Erzurumspor.

Like før pause var Caner Osmanpasa uheldig og satte ballen i eget nett for Sivasspor. Mustapha Yatabare scoret et trøstemål tre minutter på overtid, men Sørloth og hans lag vant likevel og kunne innkassere tre veldig viktige poeng i toppkampen i tyrkisk superliga.

Det gjør at Trabzonspor tar tilbake tabelltoppen ett poeng foran Basaksehir, som vant over Besiktas fredag. Sivasspor falt ned til fjerdeplass to poeng bak serielederen i den svært jevne gullkampen.

Det skjedde da Martin Linnes hjalp Galatasaray til 1-0-seier over Malatyaspor i søndagens siste kamp. Linnes startet på benken, men kom inn ved pause og bidro til å brygge ledelsen laget fikk på Adem Buyuks straffespark rett før sidebytte.

Sørloths lag er ikke bare på tabelltopp, Trabzonspor har også én kamp til gode på gullrivalene.

