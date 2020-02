Sagosen-misser da PSG tapte mesterligadrama

sport

Sagosen scoret fem mål i Ungarn, men han feilet med flere avslutninger enn han traff med og hadde noen kostbare misser i sluttfasen. Totalt skjøt han 11 ganger.

PSG hadde sin siste ledelse på 27-28. Etter det hadde Sagosen fire avslutninger hvorav bare en gikk i mål. Det var da han utlignet til 29-29. Vertene scoret på sin side på fem av fem skudd i sluttfasen.

Med seier ville PSG ha inntatt 2.-plassen i gruppen to poeng bak lederlaget Barcelona, men i stedet er laget på 3.-plass to poeng bak Szeged. Det er ungarerne som fortsatt har sjansen til å snyte Barcelona for førsteplassen som gir direkte plass i kvartfinale.

Sebastian Barthold scoret fem mål da Aalborg slo Celje 28-24. Med seieren tok den danske klubben tilbake fjerdeplassen som Flensburg-Handewitt hadde hatt siden lørdagens seier over Elverum i Håkons Hall. Celje-tapet gjør at Flensburg likevel ble klar for cupspillet.

Lagene som ender på 2.- til 5.-plass tar seg nemlig til første utslagsrunde.

