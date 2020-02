Fire av fire for Olsbu: – En vanvittig følelse

sport

Olsbu Røiseland klarte tross to tilleggsminutter å kjempe seg opp på seierspallen i nok et VM-løp. Hun ble slått av hjemmefavoritten Dorothea Wierer, som kopierte jaktstartgullet fra søndag, og tyskeren Vanessa Hinz.

Fra før i mesterskapet har Olsbu Røiseland tatt gull på blandet stafett før hun tok sitt første individuelle mesterskapsgull på sprinten. Deretter har hun fylt på samlingen med to bronsemedaljer.

– Hva skal jeg si? Det er en vanvittig følelse. Jeg satte også ny personlig medaljerekord i dag, gliste en stolt Olsbu Røiseland til NTB.

– I fjor reiste jeg hjem fra VM i Östersund med tre gullmedaljer, og nå har jeg fire medaljer bare halvveis i mesterskapet. Jeg er kjempefornøyd, fortsatte hun.

Godt som gull

29-åringen er med andre ord ikke spesielt skuffet over at hun bommet hårfint på et skudd på siste skyting og dermed gikk glipp av gullet på normaldistansen. Olsbu Røiseland hadde aldri trodd hun skulle ta medalje med 18 av 20 treff på standplass.

– Jeg var urolig på den serien. Jeg prøvde å kjempe så godt jeg kunne, men det var vanskelig. Jeg var fullt klar over at jeg måtte skyte 19 (for å vinne), og det tenkte jeg kanskje litt mye på. Jeg er fornøyd med at jeg berget meg med å skyte fire treff. Dette er godt som gull, sa hun.

Olsbu Røiseland fikk spørsmål om hva som er hemmeligheten bak den heftige VM-suksessen.

– Jeg har stått over løp og prioritert og lagt opp treningen mot dette mesterskapet. Jeg tror nok det har vært oppskriften, sa bronsevinneren.

Leit for Tandrevold

Ingrid Landmark Tandrevold hadde muligheten til å frarøve Olsbu Røiseland bronsemedaljen med fullt hus på siste skyting. Der ble det imidlertid to bom for Fossum-jenta, som svært preget måtte kjempe seg gjennom spørsmålene i pressesonen.

– Du hadde tatt bronsen om du hadde skutt fullt på siste.

– Ja. Det visste jeg selv også, men dessverre klarte jeg det ikke, sa Tandrevold til NTB.

Hun endte på 16.-plass, like bak klubbvenninnen Tiril Eckhoff. Sistnevnte var full av lovord om Olsbu Røiseland på en dag der det ikke stemte helt for Fossum-duoen.

– Det er veldig imponerende. Hun har ofret alt for å være i god form her. Det er kult at hun klarer det, og jeg unner henne det av hele mitt hjerte, fastslo Eckhoff.

Sju medaljer?

Olsbu Røiseland er virkelig i flytsonen, og med tre gjenstående løp i VM er det langt fra utenkelig at hun øker medaljesamlingen både én, to og tre ganger før lyset på skiskytterstadion i Anterselva slukkes søndag.

Torsdag er det parstafett, der Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø er tittelforsvarere. Duoen er nærmest garantert å få gå distansen også i år, men sørlendingen tar ingenting på forskudd.

– Jeg har vel lagt inn en god søknad, så jeg håper jeg får gå. Hvis jeg blir tatt ut, skal jeg gå den, sier hun.

