Bandy-VM: Norge vant etter straffer mot USA

Straffeslagkonkurransen brukes for å skille lagene ved uavgjortresultat etter full tid.

Mot USA sendte Ingebjørg Kvaal-Knutsen Norge i ledelsen etter 17 minutter. Amerikanerne utlignet til 1-1 like før sidebytte ved Amy Stech. Det var også stillingen halvveis.

Etter hvilen skjedde ikke annet enn to utvisninger til hvert av lagene.

I Kina-VM for to år siden slo de norske jentene USA 4-0 i tilsvarende kamp. Norge møter Finland i sin neste kamp senere onsdag.

Torsdag er Russland og Sverige motstandere.

Norge tok bronsen under VM i Kina for to år siden. Da ble Finland slått i bronsekampen. Det er derfor forventet at de norske kvinnene skal spille seg fram til fredagens semifinaler.

Det er Sverige som er regjerende mestere etter finaleseieren over Russland i forrige VM.

