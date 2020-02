De Bruyne herjet med West Ham, Manchester City vant komfortabelt

sport

Kampen skulle egentlig blitt spilt 9. februar, men ble utsatt på grunn av uvær. Da kampen først ble spilt onsdag, blåste det friskt rundt bortelagets keeper Lukasz Fabianski.

Etter 90 minutter i Manchester sto det 2-0 på måltavla. Det kunne fort vært mer.

Det var enveiskjøring i Manchester i første omgang. At hjemmelaget ledet med bare ett mål til pause kan West Ham takke hjemmelagets Gabriel Jesus for. Den brasilianske spissen misbrukte to enorme muligheter i løpet av kampens første femten minutter.

Men etter halvtimen spilt kom omsider den første scoringen. Da Rodri satte inn omgangens eneste mål etter en corner var det nesten en selvfølge at det var Kevin De Bruyne som var nest sist på ballen.

Det var sesongens 16. assist for belgieren.

West Ham framsto tannløse og produserte fint lite på Citys banehalvdel. Med unntak av en halvsjanse to minutter før pause var det ikke noe som skremte hjemmelagets supportere.

Scoret sitt åttende

2. omgang fortsatte der den første slapp. City styrte spillet, mens West Ham hadde mer en nok med å holde vertene på avstand.

Kvarteret inn i omgangen var De Bruyne på farta igjen, og denne gangen hadde han byttet ut servitørrollen da han selv doblet hjemmelagets ledelse. Bernardo forsøkte å dra seg fri inne i boksen, noe som endte med at De Bruyne banket ballen inn i nærmeste hjørne.

Det var hans åttende mål for sesongen.

Etter å ha herjet med gjestene i nesten 80 minutter ble banens gigant byttet ut. Da pustet trolig gjestene lettet ut. Kampen ebbet ut uten flere scoringer, og City vant fortjent 2-0.

Tøft kampprogram

Dermed befestet Manchester City 2.-plassen på tabellen. De regjerende mestrene ligger hele 22 poeng bak Liverpool, men bare fire poeng foran Leicester på plassen bak. Nettopp Leicester er motstander neste runde, den kampen spilles på bortebane for de lyseblå.

De to neste rundene etter Leicester-kampen står Arsenal (h) og byrival Manchester United (b) for tur. Pluss på et dobbeltoppgjør mot Real Madrid i mesterligaen så får du et rimelig tøft program for Pep Guardiola og hans menn de kommende ukene.

Også West Ham går inn i en tøff periode. Neste runde går turen til Liverpool for å møte de suverene serielederne. Deretter venter blant annet Arsenal, Tottenham og Chelsea på de fem neste kampene.

Det passer dårlig for et lag som kjemper for å beholde plassen i Premier League. London-laget ligger for øyeblikket under streken, på 18.-plass.

