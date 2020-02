Olsbu Røiseland/Thingnes Bø gikk inn til gull på parstafetten i skiskytter-VM

sport

– Det var er et skikkelig kick å gå. Jeg var forbannet på meg selv etter den første etappen. Jeg rettet opp feilen på de siste skytingene. Kanskje min beste skyting noen gang. Det fungerte veldig bra, sa Thingnes Bø til NRK.

– En skikkelig deilig følelse. Vi var veldig innstilt på at vi skulle ta dette gullet. Helt vanvittig, sa Olsbu Røiseland, som tok sin femte VM-medalje dette mesterskapet.

Thingnes Bø sto side om side med tyske Erik Lesser på siste skyting. Der viste nordmannen superkrefter og gikk ut 7,6 sekunder foran tyskeren.

I mål skilte det ytterligere ti sekunder.

Tre ekstraskudd

– Veldig, veldig bra. Vi er fornøyd med skytingen til Johannes og Marte, sa den norske skytetreneren Siegfried Mazet på norsk til NRK.

Marte Olsbu Røiseland måtte tåle ett ekstraskudd på første liggende. Svenske Hanna Öberg var feilfri og gikk ut i tet. Den norske løperen var derimot rask i sporet og banket ned samtlige blinker på stående skyting.

Johannes Thingnes Bø gikk ut i ledelsen og økte inn til første skyting. Han måtte bruke ett tilleggsskudd og fikk selskap av sveitseren Benjamin Weger og Lesser.

På standplass måtte Thingnes Bø bruke alle tre ekstraskuddene sine og Sveits vekslet ut i tet med 1,5 sekunder ned til Tyskland og 6,6 ned til Norge.

Kjapp og feilfri

Den norske kvinnen skjøt feilfritt på neste liggende skyting, men måtte tåle ett ekstraskudd på stående. Hun sendte lagkameraten 3,5 sekunder bak tyske Lesser på den siste etappen. De to kom likt inn til liggende skyting og gikk likt ut etter feilfri skyting.

Nordmannen kjørte derimot tøft ut på mellomrunden og fikk en liten luke til Lesser inn siste stående skyting. Men ved tyskerens side skjøt Thingnes Bø en kjapp og feilfri serie, og gikk foran tyskeren. Franziska Preuss gikk også på det tyske laget.

Fem av fem

Marte Olsbu Røiseland tok sin femte av fem mulige medaljer i VM. Hun har to gull og to bronse fra tidligere. Johannes Thingnes tok sitt andre gull og sin fjerde medalje. Det er også blitt to sølv på ham.

Det franske paret med Emilien Jacquelin og Anaïs Bescon tok bronsen og var 29,8 sekunder bak det norske laget.

Dorothea Wierer, som kjemper med Olsbu Røiseland om å bli VM-dronning, rotet seg bort på skytingen sin med hele åtte ekstraskudd og strafferunde. Det gjorde jobben for Lukas Hofer umulig.

