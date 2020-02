VAR på godt og vondt for AZ Alkmaar i europaligaen

sport

VAR nektet AZ det første straffen, men kom laget til unnsetning da dommeren overså handsen som førte til den andre.

Dermed har den nederlandske klubben med tre nordmenn i stallen et vanskelig, men ikke umulig utgangspunkt før returkampen mot Rosenborgs overmenn fra gruppespillet.

Fredrik Midtsjø var utestengt torsdag, men Jonas Svensson og Håkon Evjen spilte fra start for AZ Alkmaar. Svensson spilte hele kampen, mens Evjen ble byttet ut et drøyt kvarter før slutt.

Før det var spilt ett minutt fikk AZ Alkmaar straffespark da Myron Boadu ble felt, men innføringen av VAR i europaligaen fra og med cupspillet var ikke til lagets fordel i første omgang torsdag. Videobildene viste at forseelsen skjedde utenfor feltet, og Koopmeiners ventet forgjeves på å skyte fra 11-metersmerket.

Han måtte i stedet ta frispark fra vel 16 meters hold, og keeper Alexander Schlager reddet.

Heldig ledelse

Hjemmelaget dominerte innledningen av kampen, men det var gjestene som mot spillets gang tok ledelsen i det 26. minutt. Hjemmelaget klarte ikke å klarere et innkast, og Marko Raguz scoret med et skudd som endret retning på Ramon Leeuwin.

LASK hadde en stor sjanse til å doble ledelsen i det 43. minutt, da Dominik Frieser kom gjennom etter en feil av Svensson, men avslutningen var ikke god nok.

Boadu kom til en stor sjanse tidlig i 2. omgang, men Schlager reddet. Hjemmelagets målvakt Marco Bizot sto for en kjemperedning et drøyt kvarter ut i omgangen, da et skudd endret retning på Koopmeiners.

VAR til unnsetning

Oussama Idrissi tvang Schlager til en ny god redning da vertene presset på for utligning, og fem minutter før slutt fikk AZ straffespark da James Holland handset i feltet.

Denne gang kunne hjemmespillerne takke VAR, for dommeren så det ikke. Han fikk beskjed om forseelsen, og etter VAR-pause kunne Koopmeiners endelig skyte straffespark som han satte inn til 1-1.

På overtid hadde Svensson en mulighet til å avgjøre, men han skjøt høyt over.

