Falla sprintet til seier i Ski Tour: – Det smaker bare så utrolig godt

Etter litt trøbbel i starten var Falla sterkest mot slutten av sprintfinalen. På oppløpet hadde bare Sundling mulighet til å slå Falla, men den norske løperen kunne spurte til en etterlengtet seier på den 5. etappen av årets Ski Tour.

Det var Fallas første seier siden i Ruka for tre måneder siden. Sist gang hun var på pallen, var i romjula i sveitsiske Lenzerheide i Tour de Ski.

Sprinteren har slitt med dårlige resultater på nyåret og var strålende fornøyd etter seieren.

– Endelig! Det har vært veldig spesielt, men det handler om ikke å miste troen på seg selv og fortsette å gjøre de rette tingene selv om det går litt opp og ned. Slik var det i fjor også. Det snudde fort da også, og nå håper jeg at det har snudd igjen, Det var veldig artig å få det til igjen, sa Falla til NTB.

VM-løypa

Om fem år blir det VM i denne løypa. Hva tenker du om det?

–Jeg har vært med en stund og må ta én sesong om gangen. Det er ingen selvfølge at du klarer å beholde farten som sprinter når du blir eldre. Jeg merker det på de yngre som kommer opp.

Falla var skeptisk da hun møtte opp på stadion fredagen før rennet.

– Jeg var skeptisk for jeg har dårlig erfaring med stor fart inn på oppløpet. Det var fint å vise at jeg fikk til det også.

I finalen gikk også Anna Svendsen og Heidi Weng. De endte på henholdsvis 5.- og 6.-plass.

– Jeg har vært så ferdig i hele dag så jeg skjønner ikke hvordan jeg er i finalen en gang. Den touren her er noe av det verste jeg har vært med på, hardt fra start til mål, sa Weng.

Johaug i form

Therese Johaug klarte ikke å vinne sin femte av fem etapper så langt i skitouren etter å ha røket ut i semifinalen.

– Jeg bare kjører for dårlig i svingen og mister litt for mye fart, men jeg merker på en måte og at de foran meg er rå til å gå og skape kraft og at jeg fortsatt har litt å hente der, sa Johaug til NTB.

Verdenscup- og Ski Tour-lederen viste likevel styrke både på prologen og i kvartfinalen på lørdagens sprint.

– Jeg er veldig fornøyd med dagen i dag og ikke minst på prologen og i kvartfinalen så er jeg nummer to. Jeg går ikke videre som «lucky loser» som jeg har gjort før og kan være med Svahn inn på oppløpet. Det er ikke verst, sa Johaug.

I kvartfinalen var det bare sprintkometen Linn Svahn som slo jenta fra Dalsbygda i deres heat. Hun gikk også godt nok til å slå ut både sprintspesialist Anamarija Lampic og Ingvild Flugstad Østberg. Det gjør at ledelsen i Ski Tour-sammendraget øker ned til Østberg.

Avslutning søndag

Med god innsats på sprinten er Johaug enda større favoritt til å vinne touren sammenlagt etter å ha vunnet de fire første etappene.

Johaug går ut med et solid forsprang når Ski Tour skal avsluttes i Trondheim med 15 kilometer klassisk jaktstart søndag. Der kan det fort ende med trippelt norsk som det gjorde på de fire første etappene av touren.

Johaug har en ledelse på hele to minutter og 33 sekunder ned til Weng og sekundet bak Weng starter Østberg. Sammen ligger Weng og Østberg over to minutter og ti sekunder foran svenske Ebba Andersson på 4.-plass.

