Messi endte måltørken med scoringsfest, smell for Real Madrid

Dermed ble det en lørdag med helt ulikt fortegn for tittelrivalene i spansk fotball. Barcelona har nå to poengs forsprang til Real Madrid i gullkampen.

Det kan den katalanske storklubben storklubben takke Messis målshow for. Verre gikk det med Real Madrid, som stanget i mot Levante-forsvaret gjennom store deler av lørdagens senkamp i La Liga.

11 minutter før full tid ble Jose Luis Morales matchvinner for hjemmelaget da han traff perfekt på volley fra spiss vinkel. Keeperarbeidet til Real Madrids sisteskanse Thibaut Courtois kan det samtidig stilles spørsmål ved.

Kvelden endte uansett i skuffelse for hovedstadsklubben.

Messi tilbake på målsporet

Selv med godt spill og flere målgivende pasninger den siste tiden har målene uteblitt for Lionel Messi, men etter et snaut kvarter i lørdagens kamp mot Eibar kom endelig målet.

Argentineren fikk ballen 30 meter fra mål omringet av Eibar-spillere, men satte fart mot sekstenmeteren, dro av to mann med en lekker tunnel og chippet elegant over keeper.

Like før pause scoret Messi to mål på under tre minutter og sikret hat-trick.

Først løp han seg fri på venstre side av boksen og overlistet keeper med en markkryper i lengste hjørnet, og like etterpå var han heldig etter å ha vært uselvisk.

Ivan Rakitic vant ballen høyt i banen, og plutselig var Barcelona tre mot én foran mål. I stedet for å skyte la Messi ballen tilbake til Antoine Griezmann, men før franskmannen fikk skutt taklet en forsvarsspiller ballen tilbake til Messi. Han kunne skyte inn sitt hat-trick.

Med 3-0 til pause så 2. omgang ut til å bli en ren transportetappe før Messi scoret igjen like før slutt og Arthur la på til 5-0.

Dansk debut

Danske Martin Braithwaite fikk sin Barcelona-debut da han kom inn etter 72 minutter og var involvert i begge de to siste målene.

87 minutter ut i kampen tok den danske spissen ballen ned på brystet i boksen og slo inn til Messi foran mål etter lekkert fotarbeid. Messi ville ikke være noe dårligere, dro av keeper med en kjapp skuddfinte og kunne enkelt legge på til 4-0.

Rett etterpå var Braithwaite nære ved å score selv, men keeper reddet så vidt med en beinparade. Arthur var først på returen og scoret kampens siste mål i Barcelonas 5-0-seier.

