Hovland tok historisk PGA-seier tross mareritthull og uvær i avslutningsdrama

Etter knallsterke dager på golfbanen i Rio Grande slo den 22-årige nordmannen seg inn i historiebøkene. Han får cirka 5 millioner kroner for Norges første PGA-tourseier.

– Du prøver å vinne hver uke, men å klare det er helt utrolig. En spesiell følelse, sa Hovland i seiersintervjuet.

Han avgjorde kampen om seieren med en svært lang putt på hull nummer 18. Etter at ballen lå i hullen brøt jubelen løs. Hovland selv hevet hendene over hodet.

Amerikanske Josh Teater, som duellerte med Hovland om seieren, kjempet på sin side med tårene da det ble klart at nordmannen hadde vunnet. I det norske golfmiljøet var samtidig gleden stor.

«Kun et spørsmål om tid. Den første av mange. Gratulerer Viktor Hovland», skrev Suzann Pettersen på Twitter.

Dårlig chip

Hovland overtok ledelsen i turneringen mot slutten av tredjerunden lørdag. Søndag gikk han ut i lederballen og forsvarte ledelsen tross en sisterunde som ble en berg-og-dalbane i følelser.

Underveis måttet han tåle en marerittaktig trippelbogey på hull nummer 11 og en kruttsterk eagle på nummer 15.

– Det ble en dårlig start, men jeg fikk fin birdie på det fjerde hullet. Da trodde jeg det skulle gå bra, men så kom trippelbogeyen. Den var vond, sa Hovland – og forklarte det som skjedde med en blanding av glimt i øyet og alvor:

– Jeg er bare dårlig på å chippe. Jeg må jobbe med kortspillet mitt, for der ble jeg avslørt.

Fra mareritt til eagle

I forkant av trippelbogeyen ledet nordmannen turneringen med tre slag. Da så alt meget lyst ut, men som følge av marerittet var plutselig forspranget borte. Hovland bommet på utslaget og fulgte deretter opp med to nye svake slag.

Etter å ha ristet av seg skuffelsen på hull 11 med tre strake par, slo Hovland tilbake på forrykende vis på hull nummer 15. Der chippet han ballen i hullet fra godt utenfor greenen til en uhyggelig sterk eagle. Plutselig ledet Hovland på ny turneringen med ett slag.

Med tre hull igjen å spille satte et forrykende uvær inn over banen i Rio Grande. Kraftig regnvær gjorde forholdene krevende for Hovland og konkurrentene. Det la seg raskt mye vann på greenene.

Spillet fortsatte likevel, og på siste hull satte Hovland inn putten som avgjorde seierskampen. Etterpå kalte han den magiske eagle-chippen på hull 15 «crazy» og den avgjørende putten «ren bonus».

22-åringen gikk over i de profesjonelles rekker slutten av juni i fjor. Han gjorde det etter å ha prestert oppsiktsvekkende godt som amatør. Proffdebuten ga ham delt 54. plass.

Søndag passerte han en ny milepæl i karrieren.

Puerto Rico Open hadde et solid startfelt, men en rekke av de største golfessene spilte i Mexico by samtidig. Der var pengepremiene langt høyere.

Sterkt av Ventura

Turneringen i Puerto Rico ga samtidig en solid opptur for Norges andre representant i startfeltet. Kristoffer Ventura avsluttet turneringen med en solid runde fem slag under par og endte med det elleve slag under par totalt.

Det ga delt 20.-plass og rundt 30.000 euro, tilsvarende 300.000 kroner, i innspilte penger. Det var kjærkomment for 24-åringen som har slitt så langt i proffkarrieren.

Søndag kom Ventura til klubbhuset i Rio Grande med én eagle, fire birdier og en bogey på scorekortet. Det var bunnsolid og ga solid klatring på resultatlista på avslutningsdagen.

