Jarstein innrømmer tøff tid

sport

Hertha Berlin er ute av den tyske cupen og har flere tap siden nyttår. Den norske landslagskeeperen innrømmer at han ikke har vært på topp etter juleferien.

– Jeg vet at jeg kunne gjort det bedre i det siste, men slik er proffidrett innimellom. Det har vært en vanskelig tid der det har skjedd mye. Nå må vi slå tilbake sammen som et lag, sier Jarstein til avisen Bild.

Hertha tapte 0-5 hjemme mot Köln lørdag. Jarstein var ordentlig ute å kjøre og scoret selvmål etter 38 minutter. Først ble han rundet av Cordoba, før Köln-spissen spilte tvers over til Florian Kainz. Han skjøt mot mål, og Jarstein sparket ballen via stolpen og i eget mål.

Keeperen er førstevalg for landslagssjef Lars Lagerbäck. Norge møter Serbia i Uefas nasjonsliga 26. mars. Norsk seier der, vil gi «en finale» mot enten Skottland eller Israel. Vinneren får EM-plass i sluttspillet til sommeren.

Jarstein har spilt med en skinne på en finger i det siste etter et uhell i USA under en treningsleir for noen uker siden. – Den hemmer meg ikke, og snart håper jeg å kunne kaste den, sier telemarkingen til Bild.

(©NTB)