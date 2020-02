Straffespark og praktscoringer sikret seier til Solskjærs United

sport

Nysigneringen Bruno Fernandes har virkelig satt fart på Manchester United siden overgangen fra Sporting Lisboa i januar. Mot Watford var han sentral da han fikk sin første scoring for klubben.

Målet kom på et straffespark portugiseren selv tok etter å ha blitt taklet av Watfords keeper Ben Foster. På samme måte som Chelseas Jorginho har scoret flere straffespark på, lurte Fernandes Watfords sisteskanse med et lite hopp før han enkelt satte ballen i mål.

– Jeg føler meg selvsikker med å skyte på den måten. Jeg skyter ikke bare på den måten, men i dag tenkte jeg det var best å score, så jeg bare prøvde, sa Fernandes om straffesparket.

Anthony Martial fulgte opp med en frekk scoring tidlig i 2. omgang etter at videodommerne annullerte et Watford-mål rett i forkant. Et kvarter før slutt la Mason Greenwood på til 3-0 med en nydelig avslutning på en kontring unggutten selv startet.

Seieren gjør at Manchester United går forbi José Mourinhos Tottenham på tabellen og inntar femteplassen. Opp til Chelsea på fjerdeplassen som garanterer spill i mesterligaen neste sesong er det tre poeng.

– Alle vet at vi ønsker å komme på en plass som gir spill i mesterligaen, og jeg er her for å hjelpe laget til å ta en av de plassene og fortsette å vinne kamper, sa Fernandes.

Lingard og Pereira vraket

Manchester United gjorde seks endringer fra laget som spilte 1-1 mot Club Brugge i europaligaen torsdag og stilte i en 4-2-3-1-formasjon. Både Andreas Pereira og Jesse Lingard var utelatt fra 18-mannstroppen. Ingen av de skal være skadd.

– Vi valgte en tropp med de 18 spillerne vi følte var de rette for denne kampen her, forklarte Solskjær til MUTV.

Spillerne på banen var likevel ikke påskrudd fra start, og etter kun fire minutter kunne Troy Deeney sendt Watford i ledelsen etter at de røde djevlene rotet vekk ballen i egen boks. Deeney ble for nølende alene med keeper og Luke Shaw fikk avverget.

Watfords Abdoulaye Doucouré fikk to gode sjanser i løpet av den første halvtimen, men det fikk også Aaron Wan Bissaka etter 17 minutter. United-backen jakter sitt første mål for de røde djevlene, men bredsidet i nettveggen da målet sto åpent etter en retur.

VAR-annullering

Fernandes kunne likevel gi Manchester United 1-0 på straffespark like før pause, men tross ledelsen var det Watford som så mest målfarlige ut.

Watford fikk ballen i mål sju minutter ut i 2. omgang, men det var United-fansen som til slutt kunne juble ettersom målet ikke ble stående. Ballen hadde truffet overarmen til Craig Dawson før Deeney satte den i nettet.

Istedenfor var det Manchester United som kunne doble ledelsen i det 57. minutt, etter en frekk scoring av Anthony Martial. Etter at franskmannens første forsøk ble reddet, tok Martial ned ballen igjen, dro av en forsvarer med en lekker detalj og vippet ballen i mål bak Foster på halvdistanse.

Kvarteret før slutt var det Greenwoods tur til å briljere. Unggutten satte på turboen og drev framover i banen. Etter et veggspill banket spissen ballen via tverrliggeren og i mål. Den målgivende pasningen slo Bruno Fernandes.

Dermed endte det 3-0 og jubel for Solskjær i en kamp som var langt jevnere enn resultatet tilsier.

Jevnt var det ikke da Wolverhampton vant 3-0 hjemme mot bunnlaget Norwich. Diogo Jota scoret 1-0-målet allerede etter 19 minutter og samme mann doblet ledelsen etter en halvtime. Like etter pause var samme mann nære igjen da han traff stolpen, men på returen scoret spisskollega Raúl Jiménez til 3-0.

(©NTB)