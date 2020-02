Thingnes Bø fullstendig overlegen på fellesstarten i skiskytter-VM: – Et av mine beste løp

sport

Det var hans første individuelle gull i Anterselva. Thingnes Bø tok også sølv på jaktstarten og normaldistansen.

– Det betyr alt. Et individuelt gull var målet. Å sitte igjen med tre gull og to sølv… Jeg har virkelig klart å kombinert familieliv hjemme med å stille topp forberedt her i Anterselva, sa Thingnes Bø til NRK etter seieren.

26-åringen var feilfri på standplass og gikk kjapt i sporet. Ingen var i nærheten å kunne tukte nordmannen. Han tok seg tid til fansen ute i løypa på den siste runden.

– Et perfekt løp

Gullet var hans tredje i mesterskapet. Han vant også parstafetten med Marte Olsbu Røiseland og den blandede stafetten med bror Tarjei, Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

Dermed avsluttet Thingnes Bø en norsk jubeldag i Anterselva. Tidligere på dagen vant Marte Olsbu Røiseland kvinnenes fellesstart.

– Det smakte veldig godt. Det har vært litt ymse så langt. Dette var et av mine beste løp. Det var et perfekt løp, sa Thingnes Bø.

Bronsen røk for Tarjei Bø

Quention Fillon Malilet tok sølv, mens Emilien Jacquelin ble nummer tre. Han spurtslo Tarjei Bø i kampen om bronsemedaljen.

Bø ble sittende med hendene over hodet og var ordentlig skuffet i målområdet etter den sure 4.-plassen.

– Det er synd for familiehjertet å se Tarjei gå inn til en 4.-plass og gå glipp av medalje når man ser hvor mye det betyr for ham. Det legger en demper på feiringen min i målområdet. Tarjei tar det som en mann og gjorde det veldig bra, men var uheldig med å møte Jacquelin, sa Thingnes Bø om den eldre broren.

Trippelt norsk tidlig

Etter den første skytingen var det fem mann i tet – Johannes Dale, brødrene Bø, Jakov Fak og Benedikt Doll. De hadde alle skutt fullt hus på første liggende.

Deretter var det trippelt norsk etter den andre skytingen etter at trioen Dale, Thingnes Bø og Bø alle skjøt et nytt fullt hus. Til den første stående skytingen hadde Quentin Fillon Maillet hentet inn den norske trioen.

Der var Thingnes Bø den eneste i teten som skjøt fullt hus. Dermed hadde han en luke på 17,6 sekunder ned til andremann Fillon Maillet etter tre skytinger.

Thingnes Bø økte til konkurrentene på mellomrunden og hadde et forsprang på én strafferunde før den siste skytingen. Det hadde ingenting å si for han traff de fem siste blinkene og gikk i ensom majestet til mål i Anterselva.

(©NTB)