Kombinert: Norsk ledelse etter laghoppingen

sport

Norges 1.-lag med Jørgen Graabak og Riiber leder etter at verdenscuplederen avsluttet hoppdelen med et kjempehopp. Norges 2.-lag med Espen Andersen og Espen Bjørnstad ligger som nummer fire.

Graabak lå som nummer tre etter første hopp, men med suverene Riibers hopp på 127 meter tok Norges 1.-lag ledelsen. De går ut sju sekunder foran Japans 1.-lag. Deretter følger Tysklands 1.-lag, 11 sekunder bak Norges 1.-lag.

Espen Andersen åpnet godt for Norges 2.-lag og hoppet 117,5 meter, mens Espen Bjørnstad fulgte opp med et hopp på 119 meter som gjorde at 2.-laget ledet til Japans 1.-lag hoppet. Norges 2.-lag starter langrennsdelen 40 sekunder bak sine landsmenn.

To lag på pallen blir tøft, men Norges 1.-lag ligger godt an til nok en seier i lagkonkurransen i kombinert.

(©NTB)