Niskanen vant på hjemmebane – Holund på 3.-plass

Hjemmehåpet Niskanen, som vant samme øvelse i VM i Lahti i 2017, gikk veldig godt, og tok en klar ledelse i mål foran flere nordmenn. Det holdt helt inn, og finnen vant til slutt 10,1 sekunder foran mannen med lørdagens siste startnummer, Aleksandr Bolsjunov.

– Jeg har ventet på dette siden Ruka. Jeg hadde en virkelig god dag. Vi har hatt stort trykk fra finsk media. Jeg har samme følelse i dag som da jeg tok VM-gull her for tre år siden, sa Niskanen til arrangøren.

Etter at seieren i Ski Tour røk i Trondheim sist helg kastet Bolsjunov skiene i frustrasjon og rev av seg trøya. Men i Lahti slo verdenscuplederen knallhardt tilbake og gikk inn til andreplass.

«Perfekt gjennomført»

Hans Christer Holund tok 3.-plassen, 28,8 sekunder bak vinneren. Han var veldig fornøyd, selv om det var langt opp til de to foran.

– Det var et perfekt gjennomført løp for min del. Jeg lærte en del fra Östersund da jeg åpnet litt hardt. Jeg hadde en plan om å åpne litt kontrollert og øke etter hvert, og det funka, sa Holund til NRK.

Selv med det han kaller et maksløp, hadde Holund likevel ingen sjans på å slå Niskanen eller Bolsjunov.

– Per dags dato for min del så er det nesten helt umulig. Jeg tror jeg gjennomførte et toppløp i dag og Niskanen vet vi hva er god for på 15 (kilometer) klassisk og Bolsjunov er like sterk, så vi har en jobb å gjøre til neste år.

God norsk laginnsats

Holund var en av fem norske innenfor topp ti. Pål Golberg som vant Ski Tour var blant dem, men klarte ikke å nå målet han hadde før rennet.

– Jeg skal prøve å trygge tredjeplassen i verdenscupen totalt. Må prøve å holde Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger bak meg i dag, sa Golberg til NRK før start.

Han endte på 7.-plass, bak både Krüger og Røthe, plassen foran Johannes Høsflot Klæbo.

Klæbo taper ytterligere til Bolsjunov i verdenscupen sammenlagt.

– Jeg har egentlig ikke tenkt så mye på den sammenlagten og har egentlig kun fokus på prøve å gå gode skirenn her og der. Det skal bli godt å bli ferdig på et vis og se fram mot en ny sesong, sa Klæbo.

