Ny storseier til Zuccarello og Minnesota Wild

sport

Wild styrket sjansene om en plass i sluttspillet etter seieren fredag. Laget kan nå se tilbake på to kamper hvor de har vunnet overlegent på bortebane. Det var også andre kampen mot Blue Jackets på tre dager som Wild vant.

Selvtilliten til Wilds mannskap var nok god etter torsdagens 7-1-seier over Detroit Red Wings og etter hjemmeseieren 5-4 over Blue Jackets onsdag. På isen i Columbus fredag var likevel sjansene mellom hjemmelaget og gjestene fra Minnesota ganske jevnt fordelt, men bare Wild greide å score.

Minnesota-laget fikk to scoringer i både første og andre periode, og en i tredje, men uten at Mats Zuccarello kom seg inn på scoringslisten. Han var heller ikke delaktig i noen av oppspillene. Nordmannen var 14 minutter og 28 sekunder på isen.

De to første scoringene i første periode kom med bare et halvt minutts mellomrom. Først greide svenske Joel Eriksson Ek å skyte pucken i mål etter et nydelig oppspill fra Jordan Greenway. Bare 36 sekunder senere fulgte Jared Spurgeon opp med et skudd som gikk rett i nettet etter en pasning fra Kevin Fiala.

Blue Jackets forsøkte å presse på, men fikk ikke noen av sine skudd bak målmann Alex Stalock, som sto hele kampen for Wild.

I andre periode satte Ryan Hartman og Zach Parise seg på scoringslista da de i løpet av halvannet minutt økte ledelsen for Minnesota Wild til 4-0. I tredje periode kom Kevin Fiala selv på lista da han med sitt 19. mål for sesongen fastsatte sluttresultatet 5-0 mens Wild var i overtall.

(©NTB)