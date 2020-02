Sørloth med målgivende da Trabzonspor snudde til seier

sport

Dario Melnjak og Rizespor sjokkerte Trabzonspor med ledermålet etter 36 minutter, som sto seg til pause. Etter hvilen tok Sørloths lag over kampen og sikret seier og tabelltopp.

Med 5-2-seieren har Trabzonspor 48 poeng i tyrkisk superliga etter 23 kamper. Det er to poeng foran Basaksehir, som igjen ligger ett poeng foran Martin Linnes' Galatasaray.

Manuel da Costa, Caleb Ekuban, José Sosa og en målgivende pasning fra Sørloth til Anthony Nnaduzor Nwakaeme sørget for sikker ledelse før noen innholdsrike overtidsminutter.

Den målgivende pasningen kom etter at Sørloth hadde tatt ballen fint ned i boksen etter et høyt gjennomspill. Han la igjen til nigerianske Nwakaeme, som plasserte ballen i motsatt hjørne.

En annen nigeriansk lagkamerat, tidligere Lyn- og Chelsea-profil John Obi Mikel, ble utvist like før slutt, da han forårsaket straffespark. Rizespor scoret, men det ble bare pynt på resultatet, for like etter la Badou Ndiaye på til 5-2.

