Joshua King scoret da Chelsea og Bournemouth delte poengene

– Dette er en dag da glasset er halvfullt, ikke halvtomt. Det er vanskelig å komme tilbake fra 0-1 mot et så godt lag. VI har tapt noen jevne kamper, og jeg håper dette var et vendepunkt, sa Bournemouth-manager Eddie Howe på en dag da laget hans falt under nedrykksstreken.

Det var vertene Bournemouth, med Joshua King på venstrekanten, som tok tak i kampen til å begynne med. Nordmannens danske lagkompis Phillip Billing fikk to enorme muligheter før fire minutter var spilt, hvor han på den siste hadde muligheten til å spille fri King alene foran mål.

Nordmannen slo oppgitt ut med armene da Billing i stedet valget å gå for egne muligheter og banket ballen i nettveggen. Stemningen ble ikke bedre da Chelsea spiste seg inn i oppgjøret og tok ledelsen med Marcos Alonso etter 32 minutter.

Men en god pauseprat gjorde sitt til at de røde og svarte snudde kampen i sin favør. Først headet nederlenderen Jefferson Lerma inn utligningen etter en godt slått corner fra Ryan Fraser. Deretter scoret Joshua King ledermålet for Bournemouth.

Vakkert angrep

Kings fjerde ligascoring denne sesongen kom etter et vakkert angrep, der Jack Stacey til slutt sendte ballen på tvers i sekstenmeteren. Ved bakerste stolpe hadde den norske landslagsspissen få problemer med å trille ballen i det åpne målet.

Etter 67 minutter ble King byttet ut, og vertene ble fryktelig baktunge. Til slutt klarte de ikke å stå imot presset. Fem minutter før full tid fyrte Pedro av et godt skudd som Aaron Ramsdale på mesterlig vis reddet, men på returen var Alonso først og headet inn 2-2 og poengdeling.

Med det mistet Bournemouth to viktige poeng i bunnkampen. Laget falt under nedrykksstreken da både West Ham og Watford vant sine kamper lørdag. Det var Watfords sjokkeseier over Liverpool som sendte Kings klubb til nedrykksplass.

Chelsea misbrukte sjansen

Et vaklende Chelsea fikk en hjelpende hånd fra Norwich og Alexander Tettey fredag da tabelljumboen slo Leicester. Dermed hadde Frank Lampards menn en sjanse til å knappe innpå forspranget i kampen om tredjeplassen. Med seier ville Chelsea være tre poeng bak, og det så lovende ut etter første omgang.

For etter at Billing hadde brent to store sjanser alene med Willy Caballero var det de hvitkledde fra London som tok ledelsen.

Etter 34 minutter la Reece James la inn til Olivier Giroud. Franskmannen flikket ballen i stolpen, før venstreback Marcos Alonso hamret inn 1-0 på volley.

Det hele så trygt ut for gjestene, men etter hvilen snudde kampen helt. Skulle Manchester United ta tre poeng mot Everton søndag, vil Ole Gunnar Solskjærs menn være ett poeng bak fjerdeplassen.

