Klæbo sørget for stafettseier i spurten uten Bolsjunov

Det var et tung snøværet på stafetten over 4 X 7,5 kilometer i Lahti og avgjørelsen lot vente på seg helt til slutten av sisteetappen.

Der ble Klæbo sterkest rett før oppløpet, som gikk uten Bolsjunov. Verdenscuplederen var ikke å se på noen av de to russiske lagene.

Det dro Klæbo nytte av da han dro ifra like før mål og sørget for seier til Norge.

– Russland har vunnet de to siste stafettene, så det var på tide å ta tronen tilbake sa Pål Golberg til arrangøren.

– Det var nesten som trening, med et lavt tempo, men på slutten gikk vi fullt ut og jeg synes det var et veldig morsomt og interessant løp, sa Klæbo.

Ingen skilte seg ut

De store favorittene lå samlet i tet på første etappe, og Norges Pål Golberg hang godt med de to russiske lagene som dro på i front. Det at ingen klarte å skille seg ut skulle være en gjengangsmelodi gjennom nesten hele stafetten grunnet et tungt snøvær.

Sverige slet med å henge med de beste, men Golberg var sprekest av alle og vekslet inn først da seks lag sendte ut sin mann på annen etappe.

Den gikk Hans Christer Holund for Norge. Oslo-gutten som var beste norske på lørdagens 15 kilometer klassisk på 3.-plass, klarte også å holde følge med russerne og finske Iivo Niskanen, mens Tyskland falt av tetgruppen.

Et veldig bedagelig tempo på starten av tredje etappe gjorde likevel at Tyskland og Sveits kunne hente seg inn igjen. Det tunge snøværet gjorde det vanskelig å skille lagene på stafetten, selv da de begynte med fristil på de to siste etappene.

Heller ikke Sjur Røthe kunne gjøre annet enn å holde sin posisjon i en tetgruppe som besto av Norge, Russlands 1.- og 2.-lag, Tyskland, Italia og Sveits, mens Finland slet et stykke bak.

Ingen Bolsjunov

På siste etappen gikk Klæbo for Norge, men hans argeste rival denne sesongen, Aleksandr Bolsjunov stilte ikke for Russland på stafetten.

Sisterunden gikk også svært sakte og Finland måtte igjen bruke krefter for å kjøre seg opp. Farten tok seg endelig opp da Andrej Melnitsjenko for Russlands 1.-lag satte opp tempoet mot slutten.

Fire lag skulle gjøre opp om seier og pallplasser på slutten. Norge, Russlands 1.-lag, Italia og Sveits.

Klæbo stakk fra rett før oppløpet og vant sikkert, med Sveits og Russland bak seg.

