Tande og Johansson hoppet seg opp da Geiger vant verdenscuprenn nummer 1000

sport

Geiger ledet etter første omgang og så ikke ut til å la seg affisere av presset da han sto alene igjen på topp. Han hoppet like greit lengst av samtlige i verdenscuprenn nummer 1000.

Etter 122,5 og 130 meter seiret han 5,9 poeng foran verdenscupleder Stefan Kraft. Michael Hayböck sørget for at det ble to østerrikere på seierspallen.

Johansson og Tande lå som henholdsvis nummer 12 og 17 etter første omgang takket være hopp på 117,5 og 114 meter. I finaleomgangen gikk det bedre, spesielt for Tande som hoppet nest lengst i omgangen med 127,5 meter. Det ga omgangens fjerde beste poengsum.

– Førstehoppet var veldig frustrerende. Jeg hadde en veldig god følelse i ovarennet, men jeg var tydeligvis litt tidlig. I finaleomgangen var arbeidsoppgaven å være litt sen, og det greide jeg, sa Tande til NRK.

Johansson var ikke mye dårligere. Med 127 meter slo han landsmannen med 1,1 poeng.

– Det var alt i alt en bra konkurranse, men en dårlig landing i første omgang ødela litt, sa han til NRK.

Johann André Forfang ble tredje beste norske med 16.-plass etter hopp på 115 og 122,5 meter.

Anders Håre, Robin Pedersen og Marius Lindvik klarte ikke å kvalifisere seg til finaleomgangen. Etter hopp på 109, 108,5 og 106 meter ble de nummer 37, 38 og 42.

(©NTB)