EM-sølvvinner får sjansen i verdenscupen

Det bekrefter Norges Skiskytterforbund i en pressemelding.

Landslagsløper Erlend Bjøntegaard står over sprinten i Tsjekkia fredag, og dermed får junioren Lægreid fra Bærum Skiklubb muligheten.

– Bjøntegaard står over fredagens sprint, men er på plass i Nove Mesto for resten av konkurransene, opplyser sportssjef Per Arne Botnan.

Sturla Holm Lægreid tok sølv på sprinten i skiskytter-EM i Hviterussland søndag.

Marte Olsbu Røiseland er blitt syk, og har ikke reist til Nove Mesto.

– Jeg pådro meg en liten influensa i helga, og er ikke slag ennå. Jeg har litt feber og hoste, rett og slett vanlige influensasymptomer, sier VM-dronningen til TV 2.

Olsbu Røiseland satser på å være tilbake i verdenscupsirkuset i Kontiolahti neste uke.

Denne ukens verdenscuprenn i Nove Mesto er besluttet avviklet for tomme tribuner som følge av koronaviruset.

