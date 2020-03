Utsettelse av Tokyo-OL «ikke nevnt» på IOC-styremøte

sport

– Ingen av ordene «avlysning» eller «utsettelse» ble uttalt under møtet i dag, sa Bach.

– Jeg vil ikke bidra til å gi spekulasjonene næring. Vi står ved vår uttalelse fra i går. Vi er fullt forpliktet til å bidra til Tokyo-lekenes suksess.

Flere idrettsledere har uttalt at spredningen av koronaviruset utgjør en fare for lekene, som skal avvikles i tiden 24. juli til 9. august, og at de i verste fall kan bli avlyst eller eventuelt utsatt til slutten av året. Slutten av mai er antydet som en siste frist for en avgjørelse.

– Jeg vil ikke snakke om det. Dette er ikke på bordet og har ikke vært vurdert av oss i styret, insisterte Bach etter styremøtet i Lausanne.

Han sa imidlertid at en arbeidsgruppe er nedsatt for å vurdere spørsmål relatert til koronaviruset. Den har representanter fra IOC, Tokyo-arrangøren, lokale myndigheter i Tokyo, Japans regjering og Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Vi ser på alle spørsmål som måtte oppstå, men vi spekulerer ikke om mulig framtidig utvikling, understreket Bach.

Kvalifiseringstrøbbel

Han medga at avlysningen av diverse OL-kvalifiseringsstevner skaper problemer.

– Det er en utfordring. Vi vil se etter en rettferdig løsning for utøvere som ikke får sjansen til å kvalifisere seg på grunn av koronaviruset, sa Bach.

– For eksempel kan vi øke kvotene for et begrenset antall utøvere dersom deres forbund mener at de ville greid å kvalifisere seg om de hadde fått stille i kvalifiseringsturneringer.

Det er også berammet 15 testarrangementer i Tokyo før lekene, og det er uklart om disse kan gjennomføres som planlagt.

Likestilling

IOC styret gjorde for øvrig vedtak for å fremme likestilling og kjønnsbalanse. Blant annet vil IOC kreve at alle nasjoner som deltar i Tokyo-lekene skal ha minst en deltaker av hvert kjønn.

Dessuten ble det bestemt at hvert land kan stille med to flaggbærere under åpningsseremonien, en kvinne og en mann.

