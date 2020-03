Mbappé-hattrick sendte PSG til finale

sport

Kylian Mbappé scoret tre ganger da Paris Saint-Germain vant 5-1 på bortebane. Den franske VM-vinneren er nå oppe i 30 mål i ulike turneringer denne sesongen.

Lyon tok ledelsen ved Martin Terrier etter ti minutter, men Mbappé utlignet fire minutter senere. Kampen var jevn til hjemmelagets Fernando Marcal ble utvist med to gule kort en halvtime før slutt, men så raknet Lyon.

Marcal handset da han prøvde å hindre at Edinson Cavani avsluttet på et innlegg fra Mbappé, og dermed ble det både straffe og utvisning. Neymar satte inn 2-1 på straffen, og de siste 20 minuttene økte Mbappé to ganger og Pablo Sarabia en.

– Når man spiller 10 mot 11 mot et slikt lag er det ikke lenger kamp, sa Lyon-trener Rudi Garcia.

Lyon kom ned på jorda etter en sterk periode som blant annet inneholdt 1-0-seier over Juventus i mesterligaen og 2-0 i lokaloppgjøret mot Saint-Étienne sist helg.

PSG-trener Thomas Tuchel har en god følelse før returkampen mot Borussia Dortmund.

– Siden tapet i Dortmund har Mbappé vært glimrende. I dag så vi en solid prestasjon full av konsentrasjon, sa Tuchel.

