Olsbu Røiseland har fått påvist vanlig influensa

Olsbu Røiseland står dermed over alle konkurranser til hun er tilbake i normal trening igjen.

– Influensa A-viruset er en av de mest vanlige vinterinfeksjonene. Hun er blitt testet etter alle legekunstens regler, og fikk påvist dette viruset i dag, forteller Lars Kolsrud, lege for kvinnenes elitelandslag i Norges Skiskytterforbund i en pressemelding.

Marte Olsbu Røiseland, som tok hele sju medaljer (fem gull og to bronse) i VM i Anterselva, er hjemme i Lillehammer for å bli frisk. Håpet var å være tilbake til verdenscuprennene i Kontiolahti, men nå spørs det om ikke det blir for tidlig.

– Varigheten på en slik infeksjon er alltid usikker. Hun begynner ikke å konkurrere før hun er tilbake i normal trening, og det tar den tiden det tar. Nå sender vi gode tanker hjem til Marte, og håper hun snart er på bedringens vei, sier Kolsrud.

