Avlyser alpinistenes sesongavslutning i Cortina

sport

Det italienske skiforbundet håpet i det lengste at de kunne arrangere verdenscupfinalen (16.-22. mars), i det minste uten publikum til stede, men FIS avgjorde i et hastemøte fredag at sesongavslutningen i Italia avlyses.

Det melder nyhetsbyrået AP fredag kveld, som viser til en uttalelse fra Det italienske skiforbundet. En endelig bekreftelse fra FIS er ikke ventet før fredag morgen.

Ifølge det italienske forbundet stemte samtlige land som deltok i møtet, med unntak av Italia, for å avlyse finalerennene i Cortina, som ligger i et av områdene med sterk spredning av koronaviruset

Flere store idrettsarrangementer i Italia har de siste ukene enten blitt avlyst, utsatt eller blitt arrangert for tomme tribuner.

Ikke optimistisk

Da NTB snakket med Kjetil Jansrud torsdag var han ikke optimistisk på Cortinas vegne.

– Når det i Italia avlyses såpass mange idrettsarrangementer som det gjøres nå, så blir jeg overrasket om det blir finale i Cortina. Jeg tror ikke FIS klarer å gå mot tendensen, sa Jansrud.

Nå tyder at på at Vinstra-kjøreren fikk rett i sine spådommer.

– Det er en ren folkehelseavgjørelse som ikke vi får gjort noe med. Hvis de som har peiling på dette mener det ikke bør arrangeres, så ta det bort. Men hvis de velger å beholde rennene, så er vi klare til å kjøre dem. Vi får se hva som skjer.

Nå vet vi mest sannsynlig hva som skjer: Rennene i Cortina d'Ampezzo avlyses og blir ikke erstattet.

Avslutter i Slovenia

Dermed ser det ut til at alpinguttas sesongavslutning blir i slovenske Kranjska Gora 14. og 15. mars, og at helgens renn i Kvitfjell blir fartsguttas siste renn denne sesongen.

For kvinnene avsluttes sesongen i svenske Åre 13. og 14. mars.

I verdenscupen for herrer leder franske Alexis Pinturault verdenscupen 26 poeng foran Aleksander Aamodt Kilde før helgens renn. Henrik Kristoffersen, som ikke kjører i Kvitfjell, er nummer tre, 107 poeng bak.

(©NTB)