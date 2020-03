Norge uteblir fra verdenscup skyting på grunn av koronaviruset

sport

Seks rifleskyttere og en skeetskytter skulle representere Norge i stevnet i New Delhi, som er ett av bare tre verdenscupstevner i de olympiske øvelsene denne sesongen. Skytterne som skulle delta er Jenny Stene, Jeanette Hegg Duestad, Katrine Lund, Henrik Larsen, Simon Kolstad Claussen, Jon-Herman Hegg og skeetskytter Jørgen Engen.

– Vi er lei oss for at våre utøvere ikke får muligheten til å delta i New Delhi, men er trygge på at vår avgjørelse er den riktige i et større og lengre perspektiv, sier sportssjef Tor Idar Aune i en pressemelding.

Ingen av de aktuelle reisende er i den oppgitte risikogruppen som har størst fare for alvorlige komplikasjoner ved eventuell smitte. Det er først og fremst de uavklarte konsekvensene av eventuell smitte som vektlegges i avgjørelsen, ifølge skytterforbundet. Faren for å havne i karantene minskes for eksempel betydelig ved å bli hjemme.

Hovedmotivasjonen for deltakelse var dels å oppnå viktig konkurransetrening med tanke på oppgavene som venter senere i sesongen, dels å samle rankingpoeng. Det siste ville uansett ikke vært mulig.

Det internasjonale skytterforbundet (ISSF) vedtok nemlig mandag at det ikke skal deles ut rankingpoeng i New Delhi. Årsaken er at indiske myndigheter har innført reiseforbud fra flere nasjoner og at konkurransen dermed ble stengt for flere utøvere.

Avgjørelsen om å trekke laget ble gjort av sportssjef i samråd med Olympiatoppen, generalsekretær i skytterforbundet, leder av toppidrettskomiteen og landslagstrenerne.

Tidligere i uken ble verdenscupen i paraskyting i Al Ain avlyst. Fire norske rifleskyttere skulle deltatt der, i en viktig test i paralympicssesongen.

(©NTB)