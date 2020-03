Tande prøver å se lyspunktene ved publikumsforbudet

sport

– Det blir litt annerledes, og selvfølgelig er det kjedelig ikke å få publikum som kan lage kollenbrøl. Nå har jeg hørt rykter om at det blir kollenbrøl over høyttaleranlegget, så hvis det blir tåke kan vi jo tenke at det er publikum der, sier han til NTB.

– Og så skal vi jo gjøre akkurat det samme. Vi strever hele tiden etter å få trening og konkurranse så likt som mulig, og nå får vi en gylden mulighet til det. Det blir jo ikke mer likt trening enn å hoppe helt uten tilskuere.

Oslo kommune besluttet torsdag at årets verdenscuprenn i Holmenkollen både i hopp, langrenn og kombinert skal gå uten tilskuere, for å motvirke ytterligere spredning av koronaviruset.

– Det er trist, men vi er nødt til å følge de pålegg helsemyndighetene kommer med. Det å være ute i naturen under åpen himmel utgjør vel ingen stor smittefare, men når du trøkker inn flere tusen på T-banen er det ganske stor fare for smitte. Da må man da de forholdsreglene de gjør. Jeg skjønner avgjørelsen, og vi må bare akseptere den og gjøre det beste ut av det, sier Tande.

– Forhåpentligvis skal vi fortsatt greie å gjøre gode skihopp.

Tradisjonen brytes

– Det hadde vel blitt tomt for oss uansett, sier Maren Lundby galgenhumoristisk til NTB.

– Nei, fra spøk til alvor. Det er litt kjedelig. Det er tradisjon at familie, venner og samarbeidspartnere dukker opp, og jeg hadde sett fram til det. Det blir litt annerledes når det er helt tomt, og jeg er litt spent på hvordan det vil oppleves.

Lundby har full forståelse for avgjørelsen.

– Ja, absolutt, jeg forstår og respekterer det.

Nytt og uvant

Robert Johansson tar også avgjørelsen med fatning.

– Det er absolutt ingen drømmesituasjon, verken for oss eller for dem som har kjøpt billetter. Det er uten tvil kjedelig, men samtidig kan man ikke gjøre annet enn å respektere avgjørelsen, som er fattet for å forhindre spredning av viruset. Jeg skjønner definitivt hvor det kommer fra, sier han til NTB.

– Det blir en ny og veldig uvant opplevelse å hoppe uten tilskuere. Det blir litt rart, men samtidig er det de samme tingene som gjelder. Vi må takle det på best mulig måte og tanke på det vi skal gjøre.

Etter helgen i Holmenkollen, der mennene skal avvikle de tre første rennene i Raw Air (kvalifisering, lagkonkurranse og individuelt renn), går turen videre til Lillehammer, Granåsen og til sist Vikersund. Avgjørelse om publikum i de rennene er ikke tatt.

– Jeg frykter jo at det skal bli tomt der også, men vi må bare se framover, sier Tande.

– Vi får bare håpe at de vurderer smittefaren litt lavere der og at det blir publikum i bakkene, sier Lundby.

