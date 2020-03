Berges Sheffield United med seier over Tetteys Norwich

sport

Selv om Berge startet sin første seriekamp på benken etter overgangen fra Genk, kunne han og lagkameratene juble for tre nye poeng i Premier League lørdag.

Berge ble byttet inn helt på slutten av kampen for å hjelpe til med å holde ledelsen helt inn. Seiersmålet kom etter en drøy halvtime da Billy Sharp headet innlegget til Berges erstatter John Lundstram i mål.

Tettey startet oppgjøret for Norwich og ble erstattet av Mario Vrancic etter 66 minutter spilt. Gultrøyene er fremdeles sist i Premier League.

Videodømming reddet Arsenal

Alexandre Lacazette ble den store helten for Arsenal i 1-0-seieren over byrival West Ham.

Avgjørelsen falt tolv minutter før slutt da franskmannen satte ballen i mål, men assistentdommer vinket for offside. Likevel kunne Arsenal-fansen slippe jubelen løs etter tre minutter da avgjørelsen ble omgjort ved hjelp av videodømming.

Flere scoringer ble det ikke på Arsenals hjemmebane, og rødtrøyene kunne slippe jubelen løs for tre viktige poeng i kampen om europacupplassene.

Ny Newcastle-seier

Newcastle tok sin andre strake seier med 1-0 borte mot Southampton. Allan Saint-Maximin sikret seieren da han snappet ballen fra Valey, og alene mot keeper var franskmannen iskald.

Southampton måtte spille en drøy time med én mann mindre. Etter en stempling fikk Moussa Djenepo først gult kort, men avgjørelsen ble omgjort til rødt kort.

Videodømming ble også brukt da Newcastle ble tildelt straffe like før pause etter en hands. Straffen fra Matt Ritchie ble imidlertid reddet av keeper Alex McCarthy.

Viktig poeng for Brighton

Det ble 1-0-seier også i kampen mellom Crystal Palace og Watford. En scoring av Jordan Ayew i det 28. minutt sikret Roy Hodgsons menn seieren.

Oppgjøret mellom Wolverhampton og Brighton var det svært sjansefattig og endte 0-0.

For Wolverhampton kan det bli avgjørende i kampen om å komme blant topp fire, mens for Brighton var det et viktig poeng i bunnstriden.

(©NTB)