Birk Ruud vant Big air-sølv i X-Games

sport

Ruud satset på å vinne gullet og åpnet bra med et enormt hopp da han landet en stor double bio 1440. Han prøvde å rotere enda mer på neste hopp, men 1800 grader ble for mye for nordmannen som gikk i bakken.

På den avgjørende runden landet han trikset to ganger, med den beste landingen spart til slutt. Nordmannen virket fornøyd med egen innsats, men det var ikke nok til å tukte franskmannen Adelisse.

– Det var hyggelig at et ble sølv, så jeg skal ikke klage på det. Jeg synes ikke jeg kjørte like godt som ønsket, sa Ruud til NRK.

Andri Ragettli fra Sveits tok bronsen.

(©NTB)