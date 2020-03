Golf-Hovland avanserte solid i Orlando

sport

Ekeberg-gutten kom seg så vidt blant de 65 beste som klarte cuten fredag. Dagen etter fulgte han opp med nok en runde med mange birdies, men nok en gang flere bogeys.

På de 18 hullene Hovland gikk på nest siste dag av turneringen ble det seks birdies, seks bogeys og seks par. Nordmannen står med det på tre slag over par i løpet av turneringen.

Det betyr at nordmannen kommer vel 30 plasser oppover på resultatlisten etter at flere spillere sviktet. Rob Oppenheim gikk en runde på hele elleve over par og det var flere andre som slet.

Hovland åpnet ujevnt med bogey og birdie nesten annenhver gang på de første ni hullene. Det startet med en bogey på de siste ni hullene, men med tre strake birdies begynte det å se bra ut for 22-åringen.

Dessverre ble det ingen flere birdies for det norske golfhåpet. Med to bogeys og tre par på de siste fem hullene endte nordmannen opp på par for dagen.

Britiske Tyrrell Hatton leder etter tre runder. Han er seks slag under par.

(©NTB)