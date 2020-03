Real Madrid tapte mot Betis og mistet ligaledelsen

sport

Barcelona klatret til tabelltopp med 1-0-seier over Martin Ødegaards Real Sociedad lørdag kveld. Real Madrid ville ta tilbake ligaledelsen med seier i søndagens bortekamp, men Betis ville det annerledes på eget gress.

Avgjørelsen falt åtte minutter før slutt da Betis utnyttet Real Madrids svake forsvarslinje. Cristian Tello mottok ballen, satte fart og var iskald i duellen mot Real Madrid-keeper Thibaut Courtois.

Målet resulterte i Real Madrids tredje serietap for sesongen. Det er svært godt nytt for Tellos tidligere arbeidsgiver Barcelona som nå har en luke på to poeng ned til erkerivalen når elleve kamper gjenstår.

Betis scoret også kampen første mål. Fem minutter før pause banket Sidnei hjemmelaget i ledelsen. Etter klabb og babb i feltet mottok brasilianeren ballen og hamret den utakbart i mål fra skrå vinkel.

Betis-jubelen stilnet da gjestene fikk straffe da Marcelo ble felt like før pause. Karim Benzema var sikker i sin sak fra straffemerket og utlignet til 1-1.

Takket være Tello endte det til slutt med 2-1-seier til Betis. Seieren gjorde at laget klatret til 12.-plass i La Liga.

