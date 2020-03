Italias statsminister stanser all idrett i landet

sport

Italia er det landet i Europa som er hardest rammet av koronaviruset, og landets regjering har tatt i bruk harde virkemidler for å unngå ytterligere spredning.

- Det er ingen grunn til at kamper og sportsarrangementer skal fortsette, og jeg tenker også på Serie A, sa Conte på en pressekonferanse i Roma.

Det skjedde bare få timer etter at Italias OL-komité (Coni) skrev på sine nettsider at de ønsket å suspendere all idrett fram til 3. april etter et møte med de forskjellige italienske særforbundene.

Coni ba regjeringen utstede et dekret som skulle gjøre deres anbefaling gjeldende. Statsminister Conte lyttet til rådet senere på kvelden.

Hittil har man avviklet flere kamper i Serie A uten tilskuere, men Coni mener altså at dette ikke er nok. Italias fotballforbund er selvsagt ett av medlemmene til Coni. Styret i Italias fotballforbund skal møtes tirsdag.

I Conis anbefaling til regjeringen inngikk ikke landskamper, kamper i mesterligaen og kamper i europaligaen.

