Kommunelegen i Oslo avgjør om Norge mot Serbia skal spilles for tomme tribuner eller ikke

Norge spiller omspillskamp mot Serbia på Ullevaal stadion 26. mars. Kampen er for lengst utsolgt, og det ventes 27.000 tilskuere på tribunen.

Koronaviruset har gjort det usikkert om kampen skal spilles for fulle tribuner, eller ikke. Flere land har innført at fotballkamper på et visst nivå spilles for tomme tribuner i de kommende ukene.

Linn Vold, avdelingsdirektør for smitte og beredskap i Folkehelseinstituttet (FIH), sa dette da NTB snakket med henne i forbindelse med FIHs pressekonferanse mandag kveld:

– Vi har laget generelle råd om hvordan man lokalt skal risikovurdere denne typen arrangementer. De ligger ute på våre nettsider. Det er flere forhold man skal ta i betraktning, og det er slik at det er kommunelegen lokalt som har hjemler i lovverket til å eventuelt avlyse arrangementer hvis man mener det ikke er forsvarlig å gjennomføre, sa Vold.

– Tenker du at det er forsvarlig å arrangere et slik arrangement med 27.000 tilskuere samlet på ett sted?

– Generelt sett er det slik med store arrangementer at det er aller mest effektiv som smittevernforebyggende tiltak å avlyse slike om man har smitte gående i befolkningen. Så kan det være andre årsaker til at man ønsker å avlyse arrangementer tidligere enn om det er en epidemi gående lokalt. Det kan være forhold som om det er utendørs eller innendørs, og om det kommer mange fra områder der det er smitte gående. Det er slike forhold som da må vurderes, og dette må det da gjøres en risikovurdering av lokalt, forklarte Line Vold.

Mandag kveld var det registrert 192 koronasmittede i Norge. Folkehelseinstituttet har ikke registrert at det foregår smitte gående blant befolkningen.

